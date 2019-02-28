BİM 1 Mart aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 1 Mart aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indrimli ürünleri merak edinler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Huawei Y5 2018 model cep telefonu var. Ayrıca çift ve tek kişilik çarşaf takımları da indirimde. İşte 1 Mart-5 Mart 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu