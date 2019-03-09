BİM salı günü müşterilerinin karşısına sürpriz indirimlerle çıkacak. BİM 12 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM müşterileri bu hafta bahar temizliğine başlayacak diyebiliriz. Çünkü BİM'de birçok farklı markada temizlik ürünleri kampanyaları olacak.
12 MART BİM KATALOĞUNDA NELER VAR?
Bulaşık Makinesi Tableti, Sıvı Bulaşık Deterjanı, Toz Deterjan, Çamaşır Makinesi Temizleyicisi, Mutfak-Banyo Sprey, Ahşap Temizleyici, Domestos 2000 g + Cif Krem 1500 ml gibi birçok üründe sürpriz indirimler sizi karşılayacak. Bahar temizliği yapmak isteyenler bu fırsattan salı günü yararlanabilecek.
BİM 12 Mart 2019 haftanın aktüel ürünler kataloğunda ayrıca çocuk bezi kampanyası da olacak. Uygun fiyata külot bezi satılacak. Siz de BİM 12 Mart 2019 haftanın aktüel ürünler kataloğunu merak ediyorsanız, işte o katalog...
BİM HAKKINDA
Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.
BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.
Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.
BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
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