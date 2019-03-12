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BİM 15 Mart Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma gününden itibaren BİM'de bazı ürünler kampanyalı olarak satışa sunulacak. BİM 15 Mart Aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde Elektronik aletlerde ve ev eşyalarında indirim görüyoruz. İşte BİM 15 Mart Aktüel ürünler kataloğu...