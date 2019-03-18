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Her hafta müşterilere kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına gıda ürünleriyle çıkıyor. BİM 19 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı markalarda indirimler var. İşte BİM 19 Mart 2019 haftanın aktüel ürünler kataloğu...