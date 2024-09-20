BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın BİM aktüel ürünlerinde neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 24 Eylül Salı gününden itibaren pek çok ürün marketteki raflarda yerini alacak. İşte BİM 24 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu
24 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu Salı satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Peki BİM indirimlerinde neler var?
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 229 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Otat Tereyağı 500 gr 139 TL
Tukaş Domates Püresi 700 gr 21,50 TL
Tukaş Domates Salçası 1650 gr 82,50 TL
Luna Kase Margarin Klasik 250 gr 20 TL
Binboğa Bal Pratik Kapak Süzme Çiçek Balı 325 gr 65 TL
Superfresh Ton Balığı 4x75 gr 99,50 TL
Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 Kg 132,50 TL
Metin Ekstra Geleneksel Çilek Reçeli 1 Kg 59,50 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 270 gr 42,50 TL
Nora Buğday Unu 5 Kg 59,75 TL
Chefseasons Çeşni Çeşitleri 27,50 TL
Chefseasons Çeşni Çeşitleri 27,50 TL