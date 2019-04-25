BİM 26 Nisan 2019 Cuma Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Huawei Y5 2018 cep telefonu dikkat çekerken, Cam set üstü ocak ve Buharlı ütü gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok mutfak gereci ve duvar boya malzemeleri öne çıkıyor. İşte 26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...