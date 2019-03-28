BİM 29 Mart indirimli ürünlerde neler var? BİM'de indirimli Huawei Y5 cep telefonu 899 TL'ye satışta

BİM 29 Mart aktüel ürünleri cuma günü raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta indirimli ürünler göze çarpıyor. BİM, uygun fiyata Huawei Y5 2018 model cep telefonu satıyor. Ayrıca BİM'de indirimli ürünlerde birçok ev ve mutfak eşyasında kampanyalı fiyatlar olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 29 Mart 2019 Aktüel indirimli ürünlerin listesi ve kataloğu