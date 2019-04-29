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BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektrlikli ürünler, mutfak malzemeleri ve yiyecek içecek kategorisi öne çıkıyor. İşte 3 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...