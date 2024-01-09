Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.802,14 %-0,21
        DOLAR 29,9403 %0,13
        EURO 32,7615 %0,01
        ALTIN 1.959,52 %0,63
        FAİZ 40,02 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 22,28 %0,44
        BITCOIN 46.539,00 %-1,22
        GBP/TRY 38,1049 %-0,08
        EUR/USD 1,0931 %-0,21
        BRENT 77,52 %1,84
        ÇEYREK ALTIN 3.203,70 %0,62
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM 9 Ocak kataloğu: BİM'e buzdolabı ve çamaşır makinesi geliyor! İşte 9 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi - Merak Edilenler Haberleri

        BİM'e buzdolabı ve çamaşır makinesi geliyor! İşte 9 Ocak 2024 BİM aktüel kataloğu

        BİM 9 Ocak kataloğu yayınlandı. Bugün yani Salı gününden Cuma gününe kadar BİM'e farklı birçok aktüel ürünü geliyor. BİM 9 Ocak 2024 kataloğunda çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, su ısıtıcısı gibi büyük ve küçük ev aletleri yer alıyor. Bunun yanında mutfak gereçleri ve tekstil ürünlerine de yer verilen aktüel kataloğu bugünden itibaren geçerli. İşte, 9 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel 9 Ocak... BİM, her hafta indirimli ürünlerini sunduğu birçok aktüel ürünü getiriyor. Bu hafta Salı yani 9 Ocak'tan itibaren geçerli olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; çamaşır makinesi, Türk kahvesi makinesi, set üstü ocak ve saç kurutma makinesi gibi hem büyük hem de küçük ev aletleri geliyor. İşte, 9 Ocak 2024 BİM aktüel indirimli ürünler listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 9 OCAK 2024 KATALOĞU

        Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL

        Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL

        Akpınar Klasik İnek Peyniri 99,50 TL

        İçim Ayran 19,90 TL

        Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 42,50 TL

        Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL

        Torku Yağlı Süt 119 TL

        SEK Peynir Çeşitleri 27,50 TL

        3

        Sunar Mısır Yağı 169,75 TL

        Saban Pilavlık Bulgur 45 TL

        Meram Un 125 TL

        Pastavilla Makarna Çeşitleri 19,00 TL

        Safir İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL

        Tat Domates Salçası 89,50 TL

        SuperFresh Ton Balığı 119,50 TL

        4

        Ariel Toz Deterjan 299 TL

        Porçöz Mutfak-Banyo Spreyi 36,75 TL

        Koroplast Streç Film 36,50 TL

        Peros Çamaşır Deterjanı 99,50 TL

        Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 55 TL

        Sleepy Ped 79,50 TL

        Flormar Ruj 49 TL

        5

        BİM AKTÜEL 9 OCAK 2024 KATALOĞU

        Keysmart nofrost buzdolabı 12.999 TL

        Keysmart nofrost buzdolabı 11.499 TL

        Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi 7.999 TL

        Keysmart 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.299 TL

        6

        BİM AKTÜEL 9 OCAK 2024 KATALOĞU

        TCL 43 Inç Android TV 8.999 TL

        Dijitsu 55 Inç UHD WEBOS TV 9.999 TL

        Dijitsu Çelik Kettle 299 TL

        Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL

        Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

        7

        Denni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

        Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

        Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

        Hot Wheels Tekli Arabalar 47,50 TL

        8

        NorthPasific Sahte Balık Klipsi 39,50 TL

        NorthPasific Zoka 34,50 TL

        NorthPasific Balık Kavrama Aparatı 59 TL

        Balıkçı Çizme 199 TL

        Kamuflaj Su İticili Eldiven 109 TL

        9

        Oduncu Gömlek Erkek 179,50 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 155 TL

        Kot Görünümlü Termal Tayt 95 TL

        Termal Çorap 85 TL

        Baskılı Minder 45 TL

        10

        Pankek Tavası 229 TL

        Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL

        3 Çekmeceli Kutu 39,50 TL

        Sıcak Su Torbası 65 TL

        Dekoratif Çay Tabağı 24,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı