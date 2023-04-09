11-14 Nisan BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Alışveriş ihtiyacını BİM'den yapanlar bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğini mercek altına aldı. BİM'de bu hafta dizüstü bilgisayar, yazıcı, 4 bölmeli derin dondurucu, baskül, çanta çeşitleri, çift kişilik nevresim takımı, airfreyer, android TV ve daha birçok ürün raflardaki yerini alıyor. İşte BİM aktüel 11-14 Nisan indirimli ürünler kataloğu