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        Haberler Ekonomi Alışveriş Bim aktüel 12 Ocak Cuma: Bugün BİM aktüelde neler var? Bu hafta BİM'e elektronik ev eşyaları geliyor! İşte, Cuma BİM kataloğunda indirimli ürünler - Alışveriş Haberleri

        Bim aktüel 12 Ocak Cuma: Bugün BİM aktüelde neler var?

        Bim aktüel 12 Ocak Cuma... BİM'e bugün elektronik ev eşyaları geliyor. 12 Ocak Cuma günü BİM kataloğunda su ısıtıcısı, Türk kahvesi makinesi, televizyon, set üstü ocak gibi indirimli ürünler geliyor. İşte, 12 Ocak Cuma (bugün) BİM aktüel kataloğu ve indirime giren ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:31
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        BİM aktüel 12 Ocak Cuma... Aktüel ürünler BİM'in raflarında yerini aldı. Bugün BİM şubelerine elektronik ev eşyaları, ev ve giyim tekstili, mutfak gereçleri ve çocuk oyuncakları geldi. İşte, 12 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu...

        BİM AKTÜEL 12 OCAK CUMA 2024

        4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

        2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 999 TL

        Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

        Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

        Katlanır Ayaklı Desenli Masa 399 TL

        Blok Oyuncaklar 99 TL

        2

        BUGÜN BİM AKTÜELDE NELER, HANGİ ÜRÜNLER VAR?

        TCL 43 İNÇ ANDROID TV 8.999 TL

        Dijitsu 32 İNÇ HD READY TV 3.399 TL

        Dijitsu 55 İNÇ UHD WEBOS TV 9.999 TL

        SOUNDBAR FS73 499 TL

        Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

        Ses ve Görüntü Aktarma Cihazı 219 TL

        3

        BİM AKTÜEL KATALOĞU CUMA

        Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 169 TL

        Balık Kavrama Aparatı 59 TL

        Balıkçı Pensesi 99 TL

        Balıkçı Makası 59 TL

        Kamuflaj Yelek 299 TL

        Sahte Balık Klipsi 39,50 TL

        4

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 115 TL

        2’li Yastık Kılıfı 49,50 TL

        Tv Şalı 79 TL

        Kot Görünümlü Termal Tayt Kadın 109 TL

        Oduncu Gömlek Erkek 179 TL

        Trekking Bot Erkek 459 TL

        5

        Tek Fiyat Çelik Ürünleri 229 TL

        Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL

        Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 279 TL

        Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL

        Pankek Tavası ~26 cm 229 TL

        Tava20 cm 249 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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