Bim aktüel 12 Ocak Cuma: Bugün BİM aktüelde neler var?
Bim aktüel 12 Ocak Cuma... BİM'e bugün elektronik ev eşyaları geliyor. 12 Ocak Cuma günü BİM kataloğunda su ısıtıcısı, Türk kahvesi makinesi, televizyon, set üstü ocak gibi indirimli ürünler geliyor. İşte, 12 Ocak Cuma (bugün) BİM aktüel kataloğu ve indirime giren ürünler...
BİM aktüel 12 Ocak Cuma... Aktüel ürünler BİM'in raflarında yerini aldı. Bugün BİM şubelerine elektronik ev eşyaları, ev ve giyim tekstili, mutfak gereçleri ve çocuk oyuncakları geldi. İşte, 12 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL 12 OCAK CUMA 2024
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL
2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 999 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Katlanır Ayaklı Desenli Masa 399 TL
Blok Oyuncaklar 99 TL
BUGÜN BİM AKTÜELDE NELER, HANGİ ÜRÜNLER VAR?
TCL 43 İNÇ ANDROID TV 8.999 TL
Dijitsu 32 İNÇ HD READY TV 3.399 TL
Dijitsu 55 İNÇ UHD WEBOS TV 9.999 TL
SOUNDBAR FS73 499 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL
Ses ve Görüntü Aktarma Cihazı 219 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU CUMA
Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 169 TL
Balık Kavrama Aparatı 59 TL
Balıkçı Pensesi 99 TL
Balıkçı Makası 59 TL
Kamuflaj Yelek 299 TL
Sahte Balık Klipsi 39,50 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 115 TL
2’li Yastık Kılıfı 49,50 TL
Tv Şalı 79 TL
Kot Görünümlü Termal Tayt Kadın 109 TL
Oduncu Gömlek Erkek 179 TL
Trekking Bot Erkek 459 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünleri 229 TL
Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL
Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 279 TL
Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL
Pankek Tavası ~26 cm 229 TL
Tava20 cm 249 TL