        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 14 Kasım 2025 Cuma kataloğu yayında! BİM'e mini buzdolabı geliyor! Bu hafta Cuma BİM'de neler var?

        BİM aktüel 14 Kasım Cuma aktüel kataloğu yayında: İşte haftanın fırsatları!

        BİM aktüel 14 Kasım Cuma kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde birçok fırsat gündeme geldi. Kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 14 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 21:53 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:48
        1

        Cuma fırsatları alıcılarıyla buluşuyor! BİM'de bu hafta; mini buzdolabı, sandalye ile masa çeşitleri, barbie bebek ve oyuncak seçenekleri, teknolojik ürünler ve tekstil eşyaları ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 14 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        2
        3
        4
        5
        6
