BİM aktüel ürünler kataloğu: Benzinli ATV yarın satışta! Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirim listesi
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Sınırlı sayıda stoklarla indirimli ürünlerini yayınlanan BİM'de bu hafta benzinli ATV 49.999 TL'den satışa sunuluyor. 10 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler indirimlerinde Blender seti, Air Fryer, Mini fırın, buzdolabı, katlanır masa, 3 tekerlikli smart bisiklet yer alıyor. Haftanın ön plana çıkarılan ürününün benzinli ATV olduğu listede çeşitli teknolojik ürünler ve ev aletleri de dikkat çekiyor. İşte 10 Mayıs 2024 Cuma tarihli BİM aktüel kataloğu içerisinde yer alan ürünlerin tamamı...
Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. 10 Mayıs 2024 Cuma günü satışta olacak BİM aktüel kataloğu ürünlerinin tamamı şöyle...
BİM 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
110cc Off Road Benzinli ATV ŞKYET
Speedlight Pro İnce Teker E-Bike KUBA
Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti
Braun Blender Seti (Model: MQ5207WH)
Philips Air Fryer (Model: HD9650/90)
Kumtel Air Fryelı Mini Fırın
Dienni 3 Kapaklı Gardırop Beyaz
Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı
Mimilos Desenli Katlanır Masa