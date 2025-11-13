BİM aktüel ürünler 14 Kasım 2025: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çocuklar için oyuncaklar, ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için mutfak araç gereçleri indirimli ürünler arasında yer aldı. BİM 14 Kasım Cuma günü indirimlerinde tekstil ürünleri de dikkat çekti. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
Giriş: 13.11.2025 - 17:31 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:31
BİM aktüel ürünler indirim listesini duyurdu. Bim aktüel 14 Kasım 2025 kataloğu içerisinde ; Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 799 TL, Kirli Sepetli Banyo Organizer 1.290 TL, Barbie Prenses Bebekler 249 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
