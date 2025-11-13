Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 14 Kasım 2025: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

        BİM aktüel ürünler 14 Kasım 2025: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çocuklar için oyuncaklar, ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için mutfak araç gereçleri indirimli ürünler arasında yer aldı. BİM 14 Kasım Cuma günü indirimlerinde tekstil ürünleri de dikkat çekti. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 17:31 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler indirim listesini duyurdu. Bim aktüel 14 Kasım 2025 kataloğu içerisinde ; Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 799 TL, Kirli Sepetli Banyo Organizer 1.290 TL, Barbie Prenses Bebekler 249 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        2
        3
        4
        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor