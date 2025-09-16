BİM aktüel ürünler 16 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı ve Cuma günleri indirim kataloğu güncelleniyor. Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L 66,50 TL, Abc Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 119 TL, Doa Lavabo Aç 1000 ml 45 TL, Doa Arap Sabunu 1000 ml 45 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler 16 Eylül 2025 kataloğu
16 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kalem Ruj 269 TL
Dudak Parlatıcısı 279 TL
Krem Kapatıcı 289 TL
Likit Allık 279 TL
Maskara 279 TL
Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L 66,50 TL
Abc Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 119 TL
Doa Lavabo Aç 1000 ml 45 TL
Doa Arap Sabunu 1000 ml 45 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 100'lü 199 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg 65 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı Ve Kurutucu 400 ml 65 TL
Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL
Tuvalet Kağıdı Blume 40'lı 189 TL
Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Kanallı Premium 299 TL
Alo Toz Deterjan 8 Kg 349 TL