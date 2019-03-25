BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?

Giriş: 25.03.2019 - 15:12 | Güncelleme:  

  • 1BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Her hafta müşterilere kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına bakım mutfak eşyaları ve elektronik aletler ile çıkıyor. BİM 29 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde tencere takımlarının ve elektrikli ürünlerinin olduğunu görüyoruz. İşte BİM 29 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu...

  • 2BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Kırıcı delici matkap 499,00 TL

  • 3BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Çift akülü vidalama seti 395,00 TL

  • 4BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Kaynak makinesi 395,00 TL

  • 5BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    4+1 merdiven 75,00 TL

  • 6BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Klozet kapağı 29,95 TL

  • 7BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Dekoratif led ampul 19,95 TL

  • 8BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Katlanır yatak 179,00 TL

  • 9BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Büyük servis tabağı 8,95 TL

  • 10BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    3'lü uzun meşrubat bardağı 7,95 TL

  • 11BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Çift kişilk battaniye 24,95 TL

  • 12BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Tek kişilik battaniye 21,95 TL

  • 13BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    2'li banyo halısı 26,50 TL

  • 14BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    PVC masa örtüsü 9,95 TL

  • 15BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Askılı vakumlu poşet 9,95 TL

  • 16BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    4'lü mutfak havlu seti 14,95 TL

  • 17BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Kurulama bezi 5,95 TL

  • 18BİM aktüel ürünleri 29 Mart Cuma günü satışa çıkacak! BİM'de Cuma günü hangi ürünler indirimli?
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    Casual trend ayakkabı erkek 29,95 TL

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