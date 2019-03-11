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BİM 12 MART 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta birbirinden farklı temizlik ürünlerinde ev hanımlarını sevindirecek ürünler var. Ayrıca çocuk bezi kampanyası da ilgi çekici. İşte BİM 12 Mart 2019 aktüel ürünleri