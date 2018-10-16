Boyama Kitabı 2,50 TL
Altus AL736 Blender Set 109 TL
Chef's Granit Efektli Turta ve Kek Kalıbı 12,90 TL
Chef's Mini Tencere Çeşitleri 19,50 TL
Hamur Porsiyonlayıcı 19,50 TL
Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 19,90 TL
Paşabahçe Pastoral Pasta Tabağı 6'lı 7,95 TL
LAV Sondurma Kasesi 6'lı 9,95 TL
LAV Kahvaltılık / Servis Tabağı 1,50 TL
LAV Elit MEşrubat Bardağı 3'lü 4,95 TL
LAV Çay Seti 12 Parça 19,90 TL
2 Katlı Kurabiyelik 14,90 TL
Pasta Börek Taşıma Kabı 9,95 TL
Krema Pompası 2,50 TL
Fırça, Spatula ve Çırpıcı Set 7,95 TL
Pasta Servis Seti 9,95 TL
Chef's Tırtıklı Solingen Meyve Bıçağı 3'lü 9,50 TL
Rooc Lazer Kesim Bıçak 2'li 4,50 TL
Silikon Kek Kalıpları 6'lı 4,95 TL
Kağıt Kek Kapsülü 1,75 TL