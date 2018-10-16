1 | 5

BİM indirimli ürünler, yani aktüel ürünler kataloğu BİM müşterileri tarafından araştırılıyor. 19 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda 1.449 TL'ye cep telefonu dikkat çekiyor. Öte yandan ev eşyaları da BİM 19 Ekim indirimli ürünler listesinde geniş yer tutuyor. İşte BİM indirimli ürünler (19 Ekim Cuma) listesi...