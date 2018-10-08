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Tunceli'de paraşüt şampiyonası
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Bin 200 rakımlı tepeden atladılar

Tunceli’de yapılan ilk Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nda sporcuların bin 200 rakımlı tepeden atlayışları nefes kesti. 35'i yamaç paraşütçüsü olmak üzere 80 sporcu ve teknik heyet şampiyonaya katıldı

08.10.2018 - 08:22 | Güncelleme: İHA

Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve ilk defa yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası Tunceli'de gerçekleşti. 35’i yamaç paraşütçü toplam 80 sporcu ve teknik heyetin yer aldığı şampiyona da ikili ve akrobasi uçuşlar yapıldı. Bin 200 rakımdaki yüksek tepeden atlayış gerçekleştiren paraşütçüler Munzur nehri üzerinde akrobasi hareketleri yaptı. Bazı vatandaşlarda ikili uçuşlara katılarak o heyecanı yaşadı.

"ARTIK TUNCELİ HUZUR KENTİ"

Tunceli’nin artık ilkler şehri olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel, "Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan sonra Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ilk kez yapılıyor. Vatandaşların ilgisi büyük. Tunceli olarak ev sahipliği yapıyoruz. Artık Tunceli huzur kenti. Raftingiyle, su sporlarıyla, yamaç paraşütüyle, gondoluyla, gezi ve sürat tekneleri ile anılıyor” dedi.

"İNSANLARI ÇOK FARKLI, YİNE GELMEK İSTERİM"

İHA'nın haberine göre Tunceli’de uçmanın çok keyifli olduğunu vurgulayan paraşütçü Abdullah Turhan ise, “Küçük bir yer olmasına rağmen gerçekten buranın bir şehir olduğu anlaşılıyor. İnsanlar ön yargılı gelebiliyor. Fakat burası çok güzel. İnsanları çok sıcak. Diğer illerden çok farklı. Çok beğendim ve yine gelmek isterim” diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR DOĞASI VAR"

Şampiyona için Tekirdağ’dan geldiğini söyleyen paraşütçü Taygun Özel, "Kesinlikle çok güzel bir yer. Güzel bir alt yapısı var. İyi bir organizasyon. Bu kadar güzel bir organizasyon beklemiyordum. Çok güzel bir doğası var” dedi. Etkinlikten çok memnun olduklarını aktaran İlkay Cemöz ise "Munzur’da böyle etkinlikleri görmek çok hoşumuza gidiyor. Güzel bir gün ve etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tekrarlanmasını istiyoruz. Bölgemiz için güzel şeyler” diye konuştu.

 

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