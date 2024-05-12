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        Haberler Gündem Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı - Güncel haberler

        Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı

        Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 00:53 Güncelleme: 12.05.2024 - 00:54
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        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle caddelerden akan su, apartmanların giriş ve bodrum katlarındaki evlere doldu.

        Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, AA muhabirine, ilçede sağanağın akşam saatlerinde başladığını söyledi.

        Belediyenin itfaiye ve fen işleri ekiplerinin bodrum katlarını su basan binalarda çalışma yaptığını belirten Sargın, "Ekiplerimizin binalardaki deşarj çalışmaları devam ediyor. Yarın evleri zarar gören hemşehrilerimizin zarar tespitlerini AFAD ile yapacağız. Şu an için can kaybı veya yaralanma söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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