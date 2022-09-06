Binance'den sabit coin hamlesi 0:00 / 0:00

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İşlem hacmi ve kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük kripto para platformlarından birisi olan Binance 3 rakip sabit coini desteklememe kararı aldı.

Binance'den konuyla ilgili yapılan açıklamada 29 Eylül itibarıyla kullanıcıların USD Coin (USDC), Pax Dollar (USDP) ve True USD (TUSD) varlıklarını kendi sabit coini Binance USD'ye (BUSD) çevrileceği belirtildi.

Söz konusu tarihte USDC, USDP ve TUSD ile yapılan işlemlere de son verilecek. Ancak isteyen kullanıcılar bire bir oranla BUSD varlıklarını bu sabit coinlerin cinsinde çekebilecek.

USDC 51.8 milyar dolarlık piyasa değeriyle Tether'in ardından en büyük ikinci sabit coin konumunda bulunuyor. BUSD ise 19.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle 3. sırada yer alıyor.