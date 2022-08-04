Bingöl'de 3,7'lik deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi

Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 3,7'lik deprem
0:00 / 0:00
AA

Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte saat 23.20'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtilerek, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

*Haberin görseli AFAD tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2022 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama linki
GÜNDEM Gözler AÖL sınav sonuçlarında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ müjdesi: TOKİ 2022 konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, başvuru şartları ve tarihleri nedir? TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ konut müjdesi!
GERİ SAYIM! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM takvimi ile üniversite YKS tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama linki ekranı
GÜNDEM Geri sayım! YKS tercih sonuçları...
KPSS iptal mi olacak, sınav iptal edilirse ne olur? ÖSYM ile 2022 KPSS lisans sınavı tekrarlanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS kararı!
GÜNDEM KPSS iptal mi? Son dakika açıklamaları peş peşe...
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak? MEB ile 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?
GÜNDEM Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri
PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları ne ve başvuru tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM PTT personel alımı tarihleri
Son dakika haberi Emniyet'ten Yediiklim Yayınlarına ait iki adreste arama
GÜNDEM Emniyet'ten Yediiklim Yayınlarına ait iki adreste ...
Bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! EGM PA ile 2022 bekçi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS önlisans başvuruları başladı! 2022 ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! önlisans sınavı başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM KPSS sınav takvimi!
Son dakika: Cemevlerine yönelik saldırıda sıcak gelişme!
GÜNDEM Cemevlerine yönelik saldırıda sıcak gelişme!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.