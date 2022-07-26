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Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı 3 köydeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü
Bingöl'deki orman yangınları söndürüldü
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AA

Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köylerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, 2 arazöz, 1 ilk müdahale, 2 itfaiye, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinası ile jandarma, itfaiye personeli ve vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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