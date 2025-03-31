Bingöl'de iki kardeş köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğaya saldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğal ortamına bıraktı
Giriş: 31.03.2025 - 22:58 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:12
Karcı köyü kırsalında küçükbaş hayvan otlatan Alişan ve Hüsnü Sinen kardeşler, çoban köpeklerinin tesadüfen bölgeye gelen ayı yavrusuna saldırdığını gördü.
Bunun üzerine köpekleri sakinleştirip kontrol altına alan Sinen kardeşler, ayı yavrusunu yara almadan kurtardı.
İki kardeş, korktuğu gözlenen hayvanı bir süre ilgilendikten sonra yaşam alanı olarak düşündükleri bölgeye bıraktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ