Bu doğal güzellikleri çok beğendiğini anlatan Mızrak, "Daha önce böyle bir şey görmedik. İlkbaharda burası çok güzel. Buraya gelmenin tam zamanı aslında. Rengarenk çiçekler açmışken herkesi buraya bekliyoruz. Biz başka bir mevsimde yine geleceğiz" dedi.