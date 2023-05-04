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Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

Bingöl doğal güzellikleriyle ilkbaharda rotasını bölgeye çeviren ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya hazır

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  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Bingöl, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla ziyaretçilerin tercihi oluyor.
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası sınırlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar kent turizminin simgeleri arasında yer alıyor.
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 'Yüzen Adalar Tabiat Anıtı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ilkbaharda yeşile bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

     
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Sancak beldesine bağlı Oğuldere köyündeki Buban bacaları da keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden biri.
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Görüntüsüyle peri bacalarına benzetilen volkanik şekiller, vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla sivri kaya şekillerinin ortaya çıktığı değerlendiriliyor.
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki merkez Ilıcalar beldesine bağlı Uzundere köyü sınırlarındaki Deşt Yaylası mevkisinde yer alan, kar sularının yüksek kayalıkların arasından akmasıyla oluşan Çır şelalesi ziyaretçilere görsel bir güzellik sunuyor.
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Yaz aylarında kuruyan, kış aylarında ise soğuklar nedeniyle donan, sadece nisan ve mayıs aylarında görülebilen şelale, bahar aylarında eriyen kar sularıyla adeta coşuyor.
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    "RENGARENK ÇİÇEKLER AÇMIŞKEN HERKESİ BURAYA BEKLİYORUZ"

    İstanbul'dan gelen İlhami Mızrak, sosyal medyada bölgenin doğal güzelliklerini gördüğünü, eşiyle geldiği kentte yüzen adaları ziyaret ettiğini söyledi.

     
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Bu doğal güzellikleri çok beğendiğini anlatan Mızrak, "Daha önce böyle bir şey görmedik. İlkbaharda burası çok güzel. Buraya gelmenin tam zamanı aslında. Rengarenk çiçekler açmışken herkesi buraya bekliyoruz. Biz başka bir mevsimde yine geleceğiz" dedi.
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

    Sakarya'dan gelen Sinan Erol da yüzen adaların görülmeye değer olduğunu belirterek, "Yüzen adalar çok hoşumuza gitti. Ailece geldik ve çok beğendik. Buraya gelmeyi düşünenlere de öneririm" ifadelerini kullandı.
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
  • Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

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