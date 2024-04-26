Karlıova'da 1 okul için yıkım, 1 öğrenci yurdunda güçlendirme kararı

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hacılar İlkokulu için yıkım, Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurdu için de güçlendirme kararı verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kentteki eğitim kurumlarında olası depremlere karşı tespit çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin Karlıova ilçesinde yaptığı incelemelerde, 2 yapının olası depremlere karşı dayanıksız olduğu saptandı.

İlçedeki Hacılar İlkokulu için yıkım, Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurdu için de güçlendirme kararı verildi. Güçlendirme kapsamında kız yurdunun kolonlarının büyütüleceği, bazı duvarların ise perde beton yapılacağı belirtildi. Öğrencilerinin başka okula nakledileceği Hacılar İlkokulu’nun da tahliyenin ardından yıkımına başlanacağı öğrenildi.