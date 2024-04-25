Bingöl'de İŞKUR tarafından işgücü piyasası araştırması başlatıldı
Bingöl İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, 2024 yılı işgücü piyasası araştırması ile ilgili saha çalışmasının başlatıldığını belirtti.
Bingöl İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, 2024 yılı işgücü piyasası araştırması ile ilgili saha çalışmasının başlatıldığını belirtti.
Baycuman, yaptığı yazılı açıklamada, iş ve meslek danışmanları tarafından kentte 183 işletmeyle yüz yüze görüşme yapılacağını, araştırma raporunun temel verilerini aldıklarını aktardı.
Kentin işgücü piyasasını izleme değerlendirme sistemini oluşturarak, istihdam ve eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yaptıklarını kaydeden Baycuman, "Araştırma istatistiki amaçlarla olup, derlenen bilgiler kurumumuz tarafından işgücü piyasası taleplerini belirlenmesinde kullanılacaktır. Böylece, işverenlere ve iş arayanlara daha iyi hizmet sunmamızda araştırma sonuçları bize yol gösterecektir." ifadelerini kullandı.
Verdikleri bilgilerle araştırmaya katkı sağlayan işletmelere teşekkür eden Baycuman, bu yıl kentte istihdamın artması temennisinde bulundu.
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