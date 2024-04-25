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        Bingöl'de İŞKUR tarafından işgücü piyasası araştırması başlatıldı

        Bingöl İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, 2024 yılı işgücü piyasası araştırması ile ilgili saha çalışmasının başlatıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:57
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        Bingöl'de İŞKUR tarafından işgücü piyasası araştırması başlatıldı
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        Bingöl İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, 2024 yılı işgücü piyasası araştırması ile ilgili saha çalışmasının başlatıldığını belirtti.

        Baycuman, yaptığı yazılı açıklamada, iş ve meslek danışmanları tarafından kentte 183 işletmeyle yüz yüze görüşme yapılacağını, araştırma raporunun temel verilerini aldıklarını aktardı.

        Kentin işgücü piyasasını izleme değerlendirme sistemini oluşturarak, istihdam ve eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yaptıklarını kaydeden Baycuman, "Araştırma istatistiki amaçlarla olup, derlenen bilgiler kurumumuz tarafından işgücü piyasası taleplerini belirlenmesinde kullanılacaktır. Böylece, işverenlere ve iş arayanlara daha iyi hizmet sunmamızda araştırma sonuçları bize yol gösterecektir." ifadelerini kullandı.

        Verdikleri bilgilerle araştırmaya katkı sağlayan işletmelere teşekkür eden Baycuman, bu yıl kentte istihdamın artması temennisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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