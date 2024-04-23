23 Nisan'da valinin koltuğuna oturan Muhammed: Dayanıksız binaların inşasına izin vermeyeceğiz
BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke'ye devretti.
BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke’ye devretti. Berke, “Bingöl'de deprem riski olduğu için 6, 7 ve 8 katlı dayanıksız binaların inşa edilmesine izin vermeyeceğiz ve desteklemeyeceğiz” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, makamını Merkez İmam Hatip Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke’ye devretti. Muhammed Berke, kurum amirlerine talimatlar verdi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan da makamını Turgut Özal Ortaokulu öğrencisi Azra Nur Koç'a devretti. Koç’un ilk talimatı, okul bahçelerinin güzelleştirilmesi, park ve yeşil alanların arttırılması ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi oldu.
SEMBOLİK BELEDİYE BAŞKANI İLE AYNI GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ
Muhammed Berke, Başkan Arıkan’ın sembolik olarak koltuğunu devrettiği Azra Nur Koç'a, deprem bölgesi olan Bingöl'de çok katlı ve dayanıksız yapıların izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Bingöl'de deprem riski olduğu için 6, 7 ve 8 katlı dayanıksız binaların inşa edilmesine izin vermeyeceğiz ve desteklemeyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. Azra Koç da “Ben de aynı fikirdeyim. 4 kattan fazla yapılaşmaya izin vermemeliyiz” dedi.
Vali Ahmet Hamdi Usta, “Makamların bugün çocuklarımıza sembolik olarak devredilmesini çok önemsiyorum. Çünkü bu makamlar, ileride bu çocukların olacak, diye düşünüyorum. Bu nedenle bugün valilik makamını Muhammed'e devrediyoruz. Gelecekte Muhammed büyüdüğünde ve diğer arkadaşlarımız da büyüdüğünde, bu makamları onlar yönetecekler” diye konuştu.
Etkinlikler, kentteki kapalı spor salonunda öğrencilerin şiir ve şarkılar seslendirmesiyle devam etti. Etkinliklere Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum müdürleri ile birlikte öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte karate gösterisi, ip çekmece oyunu, çuval yarışı ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Öğrencilerin seslendirdiği şiir ve şarkılar ise ilgiyle dinlendi.
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