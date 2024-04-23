Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        23 Nisan'da valinin koltuğuna oturan Muhammed: Dayanıksız binaların inşasına izin vermeyeceğiz

        BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke'ye devretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 Nisan'da valinin koltuğuna oturan Muhammed: Dayanıksız binaların inşasına izin vermeyeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke’ye devretti. Berke, “Bingöl'de deprem riski olduğu için 6, 7 ve 8 katlı dayanıksız binaların inşa edilmesine izin vermeyeceğiz ve desteklemeyeceğiz” dedi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, makamını Merkez İmam Hatip Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammed Berke’ye devretti. Muhammed Berke, kurum amirlerine talimatlar verdi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan da makamını Turgut Özal Ortaokulu öğrencisi Azra Nur Koç'a devretti. Koç’un ilk talimatı, okul bahçelerinin güzelleştirilmesi, park ve yeşil alanların arttırılması ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi oldu.

        SEMBOLİK BELEDİYE BAŞKANI İLE AYNI GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ

        Muhammed Berke, Başkan Arıkan’ın sembolik olarak koltuğunu devrettiği Azra Nur Koç'a, deprem bölgesi olan Bingöl'de çok katlı ve dayanıksız yapıların izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Bingöl'de deprem riski olduğu için 6, 7 ve 8 katlı dayanıksız binaların inşa edilmesine izin vermeyeceğiz ve desteklemeyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. Azra Koç da “Ben de aynı fikirdeyim. 4 kattan fazla yapılaşmaya izin vermemeliyiz” dedi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, “Makamların bugün çocuklarımıza sembolik olarak devredilmesini çok önemsiyorum. Çünkü bu makamlar, ileride bu çocukların olacak, diye düşünüyorum. Bu nedenle bugün valilik makamını Muhammed'e devrediyoruz. Gelecekte Muhammed büyüdüğünde ve diğer arkadaşlarımız da büyüdüğünde, bu makamları onlar yönetecekler” diye konuştu.

        Etkinlikler, kentteki kapalı spor salonunda öğrencilerin şiir ve şarkılar seslendirmesiyle devam etti. Etkinliklere Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum müdürleri ile birlikte öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte karate gösterisi, ip çekmece oyunu, çuval yarışı ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Öğrencilerin seslendirdiği şiir ve şarkılar ise ilgiyle dinlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Bingöl'de bursluluk sınavında 15 öğrenciyi, sınava polis yetiştirdi
        Bingöl'de bursluluk sınavında 15 öğrenciyi, sınava polis yetiştirdi
        Bingöl'de polis 15 öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi
        Bingöl'de polis 15 öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi
        Bingöl'de ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte bozayı yavruları görüntüle...
        Bingöl'de ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte bozayı yavruları görüntüle...
        Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı