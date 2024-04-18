Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2024 yılında gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirmesi yapıldı.

Vali Usta, yaptığı konuşmada, bu yıl toplam 132 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 12'sinin tamamlandığını söyledi.

Diğer 120 projeden 84 proje devam ettiğini, 25 proje ihale aşamasında olduğunu, 11 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamadığını aktaran Usta, şöyle konuştu: