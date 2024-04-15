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        Bingöl'de 12 günde 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte son 12 günde düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildiğini, 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:20 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:20
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        Bingöl'de 12 günde 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte son 12 günde düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildiğini, 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 4-15 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda, 53 kilogram toz esrar, 641 gram kubar esrar ele geçirildiğini, 14 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Usta, "Yaşadığımız şehrin huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Bayramda çalışmalarına ara vermeden devam eden jandarma ve emniyet personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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