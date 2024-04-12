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        Karlıova'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:56
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        Karlıova'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        HÜDA PAR öncülüğünde cuma namazı sonrası Dörtyol mevkisinde basın açıklaması yapıldı.

        HÜDA PAR İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

        "Kudüs'ü de hiçbir zaman gündemimizden çıkarmayacağız." diyen Bingöl, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Gençlik Kolları üyesi Muhammed Atik Bingöl de yapılan katliamların bayramda da sürdüğünü belirtti.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun da saldırılarda hayatını kaybettiğine değinen Bingöl, tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Bingöl, "Gazzeliler desteklenmelidir. Gün Gazze ile dayanışma, yardıma koşma günüdür. Yerel, ulusal ve uluslararası tüm imkanlar seferber edilmelidir. Bu yolda atılacak her adım değerlidir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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