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        Karlıova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:16
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        Karlıova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Cumhuriyet Savcısı Vildan Çiçek, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıza Duman ve emniyet personeli eşleriyle katıldı.

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