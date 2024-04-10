Karlıova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı

Daha sonra bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Cumhuriyet Savcısı Vildan Çiçek, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıza Duman ve emniyet personeli eşleriyle katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.