Bingöl'de bayramlaşma programları düzenlendi

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, makamda gerçekleşen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Usta, buradaki programın ardından AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Usta ve milletvekillerinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.