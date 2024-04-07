Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Keklikdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.