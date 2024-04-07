Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Keklikdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.