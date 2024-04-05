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        Solhan'da AK Partili belediye başkanları mazbatalarını aldı

        AK Parti'den Solhan Belediye Başkanı seçilen Abdulhakim Yıldız ve Arakonak Belde Belediye Başkanı seçilen Mustafa Döner, mazbatalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:50
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        Solhan'da AK Partili belediye başkanları mazbatalarını aldı
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        AK Parti'den Solhan Belediye Başkanı seçilen Abdulhakim Yıldız ve Arakonak Belde Belediye Başkanı seçilen Mustafa Döner, mazbatalarını aldı.

        Solhan Hükümet Konağındaki İlçe Seçim Kuruluna gelen Abdulhakim Yıldız ve Mustafa Döner'e İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Çetin tarafından mazbataları verildi.

        Yıldız, burada yaptığı açıklamada, Solhan halkının teveccühü yeniden belediye başkanı seçildiğini söyledi.

        Hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Yıldız, "Ekip olarak çalışmalarımızı sahaya yansıtarak inşallah Solhan'ımızı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için çaba ortaya koyacağız. Rabb'im bu yolda bizleri mahcup etmesin." dedi.

        Mustafa Döner de Arakonak beldesi halkının bu dönem de kendisine teveccüh gösterdiğini, bu teveccühe layık olmak için elinden gelen çabayı ortaya koyacağını ifade etti.

        Programa, AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Çalışan ve partililer katıldı.

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