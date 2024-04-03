Bingöl'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.