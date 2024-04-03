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        Bingöl'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:05
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        Bingöl'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin yerini tespit etti.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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