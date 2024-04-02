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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:33
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        DEVA Partisi İlçe Başkanı Ahmet Ozan, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak, 41 sandık için sonuçlara itiraz etti.

        Solhan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Abdulhakim Yıldız kazanmıştı.

        8 bin 203 seçmenin oy kullandığı Solhan'da AK Parti'nin adayı Abdulhakim Yıldız 3 bin 325, DEVA Partisi'nin adayı Halis Genç ise 3 bin 117 oy almıştı.

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