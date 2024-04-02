Bingöl'ün Solhan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

8 bin 203 seçmenin oy kullandığı Solhan'da AK Parti'nin adayı Abdulhakim Yıldız 3 bin 325, DEVA Partisi'nin adayı Halis Genç ise 3 bin 117 oy almıştı.

Solhan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Abdulhakim Yıldız kazanmıştı.

DEVA Partisi İlçe Başkanı Ahmet Ozan, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak, 41 sandık için sonuçlara itiraz etti.

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