Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kaza, 30 Mart’ta gece saatlerinde Bingöl-Elazığ kara yolu, Direkli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADR 477 plakalı kamyonet ile 34 CLR 391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi olay yerinde, 1 bebek de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 1 kadın tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. 3 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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