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        Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

        BİNGÖL'de 30 Mart'ta 3 kişinin öldüğü otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:30
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        Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
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        BİNGÖL’de 30 Mart'ta 3 kişinin öldüğü otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        Kaza, 30 Mart’ta gece saatlerinde Bingöl-Elazığ kara yolu, Direkli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADR 477 plakalı kamyonet ile 34 CLR 391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi olay yerinde, 1 bebek de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 1 kadın tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. 3 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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