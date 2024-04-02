Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi öldü
Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen iş makinesi, Simani Mahallesi Söğütlü Sokağı'nda İzzet B'ye (34) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, İzzet B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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