Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi öldü

        Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen iş makinesi, Simani Mahallesi Söğütlü Sokağı'nda İzzet B'ye (34) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, İzzet B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yü...
        Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yü...
        Bingöl, Şırnak ve Batman'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri yap...
        Bingöl, Şırnak ve Batman'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri yap...
        Bingöl'ün Solhan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Bingöl'ün Solhan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Komandonun "Kışla Mutfağı" olası afette vatandaşa hizmet verecek
        Komandonun "Kışla Mutfağı" olası afette vatandaşa hizmet verecek
        Bingöl'de bir haftada 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Bingöl'de bir haftada 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi