Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BA 8217 ve 43 AAF 071 plakalı otomobiller, İnalı Mahallesi Aftor Kavşağı'nda çarpıştı.

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