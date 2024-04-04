Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, mazbatasını aldı

AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını aldı.

Valilikteki İl Seçim Kuruluna gelen Arıkan'a Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mücteba Akkaya tarafından mazbatası verildi.

Arıkan, yaptığı konuşmada, yeni dönemin herkes için hayırlısı olmasını diledi.

"Geçen 5 yıllık süreçte halkımızın desteği ve duası, teşkilatlarımızın desteğiyle en iyisini yapmaya çalıştık." diyen Arıkan, yeni dönemde de en güzel hizmetleri sunmaya çalışacaklarını belirtti.