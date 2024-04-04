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        Bingöl'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:05
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        Bingöl'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

        Bingöl Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACK 205 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki A.A'ya çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        A.A, ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çevredeki vatandaşlardan Ekrem Ayçeman, aynı bölgede yaklaşık 2 hafta önce de ölümlü bir trafik kazası meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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