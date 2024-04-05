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        Oyların yeniden sayıldığı Solhan'da belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:34
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        Oyların yeniden sayıldığı Solhan'da belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        DEVA Partisi'nin itirazını kabul eden İlçe Seçim Kurulu, oyları yeniden saydı.

        Sayım sonucu, AK Parti'nin adayı Abdulhakim Yıldız'ın oyu 3 bin 360'a, DEVA Partisi'nin adayı Halis Genç'in oyu ise 3 bin 122'ye yükseldi.

        İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 8 bin 203 seçmenin oy kullandığı Solhan'da AK Parti'nin adayı Abdulhakim Yıldız 3 bin 325, DEVA Partisi'nin adayı Halis Genç ise 3 bin 117 oy almıştı.

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