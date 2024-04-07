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        Karlıova'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:50
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        Karlıova'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Merkez Camii’nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

        Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.

        Sakal-ı Şerif, gündüz saatlerinde de kadınlar tarafından ziyaret edildi.

        Cami imamı Hamza Bürçün, vatandaşların Sakal-ı Şerif'e yoğun bir teveccüh gösterdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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