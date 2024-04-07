Karlıova'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Merkez Camii’nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.
Sakal-ı Şerif, gündüz saatlerinde de kadınlar tarafından ziyaret edildi.
Cami imamı Hamza Bürçün, vatandaşların Sakal-ı Şerif'e yoğun bir teveccüh gösterdiklerini söyledi.
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