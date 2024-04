Elazığ merkezli depremin etkisi, Bingöl'de su kanalında kayma ve yarıklara neden olmuş

RIDVAN KORKULUTAŞ/AHMET DENGEŞİK - Elazığ'da 30 Mart'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl'ün Bahçeli köyünde içme suyu kanalında oluşan kayma ile arazideki yarıklar dron ile görüntülendi.

Merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 30 Mart'ta yaşanan, 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Bingöl'ün merkeze bağlı Bahçeli köyünde de hissedildi.

Depremin ardından tahliye deposunda suyun kesildiğinin fark edilmesi üzerine köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki su kanalını kontrol eden Bahçeli köyü muhtarı Sıtkı Karakoç ve bazı vatandaşlar, kanalda belirgin şekilde kayma olduğunu ve boruların patladığını, arazinin dereye bakan kısmında heyelan oluştuğunu, çeşitli derinliklerde de yarıklar meydana geldiğini gördü.

Durumun iletilmesi üzerine bölgede inceleme yapan Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre, Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, bazı tespitlerde bulundu.

- "Su kanalında 4 metreye varan yer değiştirmeler var"

Akbayram, AA muhabirine, alanın büyük bir heyelan sahası olduğunu belirterek, Elazığ'daki depremin bu heyelanı tetiklediğini söyledi.

"Su kanalında 4 metreye varan yer değiştirmeler var. Bir fayın tetiklediği düşey hareketle ilgili olarak bu kanallar yer çekiminin de etkisiyle aşağı yönlü hareket etmişler." diyen Akbayram, bu tarz heyelanların Bingöl'de her an olabileceğini, hatta eski heyelanların da her zaman tetiklenebileceğini belirtti.