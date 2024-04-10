Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Elazığ merkezli depremin etkisi, Bingöl'de su kanalında kayma ve yarıklara neden olmuş

        RIDVAN KORKULUTAŞ/AHMET DENGEŞİK - Elazığ'da 30 Mart'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl'ün Bahçeli köyünde içme suyu kanalında oluşan kayma ile arazideki yarıklar dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ merkezli depremin etkisi, Bingöl'de su kanalında kayma ve yarıklara neden olmuş
        ABONE OL
        ABONE OL

        RIDVAN KORKULUTAŞ/AHMET DENGEŞİK - Elazığ'da 30 Mart'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl'ün Bahçeli köyünde içme suyu kanalında oluşan kayma ile arazideki yarıklar dron ile görüntülendi.

        Merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 30 Mart'ta yaşanan, 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Bingöl'ün merkeze bağlı Bahçeli köyünde de hissedildi.

        Depremin ardından tahliye deposunda suyun kesildiğinin fark edilmesi üzerine köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki su kanalını kontrol eden Bahçeli köyü muhtarı Sıtkı Karakoç ve bazı vatandaşlar, kanalda belirgin şekilde kayma olduğunu ve boruların patladığını, arazinin dereye bakan kısmında heyelan oluştuğunu, çeşitli derinliklerde de yarıklar meydana geldiğini gördü.

        Durumun iletilmesi üzerine bölgede inceleme yapan Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre, Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, bazı tespitlerde bulundu.

        - "Su kanalında 4 metreye varan yer değiştirmeler var"

        Akbayram, AA muhabirine, alanın büyük bir heyelan sahası olduğunu belirterek, Elazığ'daki depremin bu heyelanı tetiklediğini söyledi.

        "Su kanalında 4 metreye varan yer değiştirmeler var. Bir fayın tetiklediği düşey hareketle ilgili olarak bu kanallar yer çekiminin de etkisiyle aşağı yönlü hareket etmişler." diyen Akbayram, bu tarz heyelanların Bingöl'de her an olabileceğini, hatta eski heyelanların da her zaman tetiklenebileceğini belirtti.

        Akbayram, heyelanın oluştuğu alanda çok sayıda kaya düşmesinin de olduğunu dile getirerek, bunu normal gördüklerini aktardı.

        - "Esas neden deprem"

        Kendini tutamayan düzlemlerin çok ciddi yağmur suları veya kar erimeleri ile depremlerde bu şekilde hareket edilebileceğini aktaran Akbayram, şunları kaydetti:

        "Buradaki esas neden belli ki deprem. Çok net olmasa da yaptığımız bazı fay haritalama çalışmalarında burada Genç Fay Zonu adını verdiğimiz veya Doğu Anadolu Fay Zonu'na paralel birtakım faylar var. Bu bölgeden geçiyor. Hemen fayın üzerinde oluşmuş bir heyelan burası. Aynı şekilde tam o yönde olmayan farklı faylar da var. Bunların yaşları, nitelikleri, diri olup olmadıkları yani deprem üretip üretmeyecekleri çok net olmasa da bunlar jeomorfolojide yani doğanın içerisinde takip edebildiğimiz faylar. Bu fayları da ayrıntılı bir şekilde araştırmak lazım. Bu fayların da bu bölge, Genç ilçesi ve Bingöl'ün merkez ilçesi için tehlike yaratabilecek faylar olabileceğini düşünüyoruz. Su kanalları aslında yön değiştirmiş, borular patlamış hareket esnasında dolayısıyla da kanallarla olan bağları kopmuş. Yani bu çok tipik heyelan alanlarında, yapılarda olabilecek deformasyonlar."

        Bahçeli köyü muhtarı Sıtkı Karakoç da su kanalını takip ederek, bu durumu tespit ettiklerini belirtti.

        İçme suyu kanalının üç noktasında patlama ve kopukluk olduğunu dile getiren Karakoç, arıza giderilmesine rağmen su akışının sağlanamadığını aktardı.

        Karakoç, "Tekrar geldik, kontrol ettik. Bazı yerlerde bükülmeler olmuş, suyun önünü kapatmış. Kaymalar olduğundan hortumu yüzeyden çekmek zorunda kaldık. Arazideki su kanalında büyük bir kayma ve yarıklar oluştu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Bingöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Solhan'da şehit polisler için mevlit okutuldu
        Solhan'da şehit polisler için mevlit okutuldu
        Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karlıova'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Karlıova'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı