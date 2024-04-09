Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:19 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Döşengi Mahallesi'nde Yüksel Aslan'a ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ailenin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangın, hasara yol açtı.

        Kaymakam Furkan Başar, evi ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Başar, aileye gerekli yardımların en kısa zamanda Kaymakamlık tarafından yapılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Maçta üç gol var!
        Maçta üç gol var!
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Bingöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Solhan'da şehit polisler için mevlit okutuldu
        Solhan'da şehit polisler için mevlit okutuldu
        Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karlıova'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Karlıova'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Solhan'da AK Partili belediye başkanları mazbatalarını aldı
        Solhan'da AK Partili belediye başkanları mazbatalarını aldı