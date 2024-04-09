Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Başar, aileye gerekli yardımların en kısa zamanda Kaymakamlık tarafından yapılacağını belirtti.

Kaymakam Furkan Başar, evi ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Döşengi Mahallesi'nde Yüksel Aslan'a ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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