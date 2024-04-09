Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Döşengi Mahallesi'nde Yüksel Aslan'a ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ailenin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangın, hasara yol açtı.
Kaymakam Furkan Başar, evi ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başar, aileye gerekli yardımların en kısa zamanda Kaymakamlık tarafından yapılacağını belirtti.
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