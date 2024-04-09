Bingöl'de 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Sağgöze köyü kırsalında operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda, 53 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.
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