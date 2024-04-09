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        Bingöl'de 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:46
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        Bingöl'de 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Sağgöze köyü kırsalında operasyon düzenledi.

        Ekipler operasyonda, 53 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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