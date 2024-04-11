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        AK Parti Bingöl milletvekilleri Berdibek ve Korkutata Karlıova'da vatandaşlarla bayramlaştı

        AK Parti Bingöl milletvekillileri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata Ramazan Bayramı dolayısıyla Karlıova ilçesini ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:18
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        AK Parti Bingöl milletvekilleri Berdibek ve Korkutata Karlıova'da vatandaşlarla bayramlaştı
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        AK Parti Bingöl milletvekillileri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata Ramazan Bayramı dolayısıyla Karlıova ilçesini ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Berdibek ve Korkutata beraberinde Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Vatandaşlarla bayramlaşan milletvekilleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Veysi Bingöl'ü tebrik ettiler, hizmet konusunda her zaman Karlıovalıların yanında olduklarını belirttiler.

        AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Bingöl'de yerel seçim sonuçları açısında güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, "Milletimizin bu teveccühüne bugüne kadar nasıl layık olmaya çalıştıysak, bundan sonra da gayretimiz samimiyetle çalışmaktır. Karlıova halkına müteşekkiriz. Veysi başkana tekrar sahip çıktınız. Başta doğal gaz olmak üzere yarım kalan hizmetlerin tamamlanması için Veysi Bingöl'ün yanındayız." dedi.

        AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de Karlıova Belediyesinde yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, Karlıova'ya yakışan hizmet noktasında gönül birliği içerisinde gereken desteği vereceklerini aktardı.

        Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, herkesin bayramını kutladığını belirterek, kendisine destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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