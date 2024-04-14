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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı 15 kişi yaralandı

        Bingöl'de minibüsün ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:44
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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı 15 kişi yaralandı
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        Bingöl'de minibüsün ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        İbrahim İncetepe idaresindeki 12 AAF 898 plakalı minibüs ile Fatih Çapkın'ın kullandığı 55 AFA 403 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Muş kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her iki araçta bulunan yolcular ve sürücüler dahil 15 kişi hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılarımız Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, tedavilerine başlanmıştır. Kazada can kaybımızın olmaması tesellimiz olmakla beraber her zaman böyle sonuçlanmayabilir. Lütfen yayalar ve sürücüler olarak trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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