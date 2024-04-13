Bingöl'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Araçlardaki 7 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl-Genç kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 D 0728 plakalı minibüs ile 12 AAL 449 plakalı otomobil çarpıştı.

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