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        Bingöl'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Bingöl'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:43
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        Bingöl'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Bingöl'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Bingöl-Genç kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 D 0728 plakalı minibüs ile 12 AAL 449 plakalı otomobil çarpıştı.

        Araçlardaki 7 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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